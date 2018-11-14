"Рада, что мой бюстгальтер не захотел отпускать меня". Туктамышева шутит о деликатном моменте

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Инстаграме выложила смешное фото, сделанное во время ее показательного выступления на японском этапе "Гран-при".

На снимке видно, как бюстгальтер спортсменки во время ее показательного выступления держится на последней застежке. Туктамышева во второй раз в сезоне исполнила программу с раздеванием.

Ранее это фото выложил один из поклонников спортсменки, подписал его так: "Я никогда не отпущу тебя, Лиза. Никогда не отпущу тебя".

"Я рада, что мой бюстгальтер подумал так же обо мне", - написала в ответ Туктамышева.