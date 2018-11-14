15:19 | Фигурное катание

"Рада, что мой бюстгальтер не захотел отпускать меня". Туктамышева шутит о деликатном моменте

Елизавета Туктамышева: опасный момент. Фото twitter.com Бюстгальтер Елизаветы Туктамышевой. Фото instagram.com/liza_tuktik/
Елизавета Туктамышева: опасный момент. Фото twitter.com
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Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Инстаграме выложила смешное фото, сделанное во время ее показательного выступления на японском этапе "Гран-при".

На снимке видно, как бюстгальтер спортсменки во время ее показательного выступления держится на последней застежке. Туктамышева во второй раз в сезоне исполнила программу с раздеванием. 

Ранее это фото выложил один из поклонников спортсменки, подписал его так: "Я никогда не отпущу тебя, Лиза. Никогда не отпущу тебя".

"Я рада, что мой бюстгальтер подумал так же обо мне", - написала в ответ Туктамышева.

 

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