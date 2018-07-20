Прощание с Денисом Теном состоится 21 июля в Алма-Ате

Прощание с фигуристом Денисом Теном состоится в субботу, 21 июля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
Панихида начнется в 10.00 по местному времени. 25-летний казахстанский фигурист стал жертвой вооруженного нападения. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины.
Когда фигурист настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Он потерял три литра крови. Дениса Тена доставили в больницу в тяжелом состоянии и экстренно отправили на операцию.
Врачи боролись за его жизнь больше двух часов, но их усилия оказались тщетными. На данный момент известно, что один из подозреваемых в убийстве спортсмена задержан, и он уже сознался в содеянном.
Подозреваемый в убийстве Дениса Тена признал свою вину
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https://www.sport-express.ru/figure-skating/news/podozrevaemyy-v-ubiystve-denisa-tena-priznal-svoyu-vinu-foto-1436963/