Прощание с Денисом Теном состоится 21 июля в Алма-Ате

Прощание с фигуристом Денисом Теном состоится в субботу, 21 июля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Панихида начнется в 10.00 по местному времени. 25-летний казахстанский фигурист стал жертвой вооруженного нападения. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины.

Когда фигурист настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Он потерял три литра крови. Дениса Тена доставили в больницу в тяжелом состоянии и экстренно отправили на операцию.

Врачи боролись за его жизнь больше двух часов, но их усилия оказались тщетными. На данный момент известно, что один из подозреваемых в убийстве спортсмена задержан, и он уже сознался в содеянном.

Подозреваемый в убийстве Дениса Тена признал свою вину

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане