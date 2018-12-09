Произвольная программа Забияко и Энберта в Ванкувере. Видео

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли четвертое место в соревнованиях спортивных пар в рамках финального турнира "Гран-при" по фигурному катанию в Ванкувере (Канада).

После короткого проката Наталья и Александр были вторыми, уступая меньше балла лидерам соревнований.

Однако в произвольной программе российские фигуристы сумели показать лишь четвертый результат, получив за свое выступление 125,89 балла. Как итог, 201,07 балла по сумме двух программ и итоговая четвертая позиция.

Лучшими среди россиян стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов: у них бронза. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завершили соревнования с шестым результатом.