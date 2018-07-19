Призер Сочи-2014 Денис Тен убит в возрасте 25 лет

Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался в больнице в возрасте 25 лет, сообщается на сайте Национальной федерации конькобежного спорта Казахстана.
На него напали с ножом в Алма-Аты. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда спортсмен настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Он потерял три литра крови.
- Тен был доставлен в клинику в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти, - цитирует главного врача Центральной городской клинической больницы Ержана Куттыгожина Tengrinews. - Доставлен был каретой скорой помощи. В течение более двух часов проводилась непосредственно сердечно-легочная реанимация. Все усилия были брошены на спасение жизни.
Но, к сожалению, смерть наступила. Смерть наступила вследствие локализации ранения, где проходили жизненно важные органы. Была оказана полностью квалифицированная помощь, но, тем не менее, локализация раны - в зоне крупных сосудов.
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https://informburo.kz/novosti/denis-ten-skonchalsya-v-bolnice-v-almaty-posle-tyazhyologo-raneniya.html