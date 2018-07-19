Призер Сочи-2014 Денис Тен убит в возрасте 25 лет

Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался в больнице в возрасте 25 лет, сообщается на сайте Национальной федерации конькобежного спорта Казахстана.

На него напали с ножом в Алма-Аты. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда спортсмен настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Он потерял три литра крови.

- Тен был доставлен в клинику в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти, - цитирует главного врача Центральной городской клинической больницы Ержана Куттыгожина Tengrinews. - Доставлен был каретой скорой помощи. В течение более двух часов проводилась непосредственно сердечно-легочная реанимация. Все усилия были брошены на спасение жизни.



Но, к сожалению, смерть наступила. Смерть наступила вследствие локализации ранения, где проходили жизненно важные органы. Была оказана полностью квалифицированная помощь, но, тем не менее, локализация раны - в зоне крупных сосудов.

Подозреваемые в убийстве призера Сочи-2014 Дениса Тена попали на видео //

В сети появилось видео с призером Сочи-2014 Теном за 2 часа до трагедии //

Врачи объяснили, почему не смогли спасти Дениса Тена //

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане //

"Не могу произнести слово "был". Мир фигурного катания скорбит по Денису Тену