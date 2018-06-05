Президент ФФККР надеется, что Астахова и Рогонов возобновят карьеру

Президент ФФККР Александр Горшков выразил надежду. что Кристина Астахова и Алексей Рогонов вернутся на лед в будущем. Ранее стало известно, что пара приостановила карьеру из-за усталости партнерши.

- Мы обсуждали с Астаховой и Рогоновым этот вопрос, - цитирует "Р-Спорт" Горшкова. - У Кристины было время подумать, но потом она заявила, что пока принимает такое решение – приостановить выступления. Будем надеяться, что ребята еще вернутся. Они опытные спортсмены. А самое главное, что возраст Кристине позволяет выступать еще долго, думать об окончании карьеры пока рано.