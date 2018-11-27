Префектура Акита - второй по популярности регион Японии. Причем тут Загитова?

Японская префектура Акита заняла второе место по запросам в Google из регионов страны, сообщает Japan Times. С марта этого года было зафиксировано порядка 350 тысяч запросов по слову Akita. Совсем немного (359 тысяч) опередил префектуру Токио, а третье место с большим отставанием (214 тысяч) заняла Хиросима.

Причиной такой популярности Акита стала порода собак акита-ину. Издание утверждает, что на популярность запросов по "акита" и "акита-ину" повлияла и олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова. В мае 2018 года глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо подарил фигуристке щенка акита-ину. Ранее она заявила, что родители обещали подарить ей собаку этой породы, если она успешно выступит на Играх. Загитова назвала собаку Масаро ("победа" в переводе с японского).

Щенок Загитовой увеличил число посетителей "Дома акита-ину" в два раза