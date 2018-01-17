Порванный шнурок на коньке помог Алиеву удачно откатать короткую программу на чемпионате Европы

Россиянин Дмитрий Алиев после короткой программы на чемпионате Европы в Москве отметил, что перед прокатом волновался. Также фигурист добавил, что на удачном выступлении сказался порванный шнурок на коньке.

– Поначалу я волновался, мыслями был полностью в предстоящем прокате, но потом начал завязывать ботинки и порвал шнурок, – цитирует ТАСС Алиева. – Благодаря этому, может быть, отпустил мысли, стал свободнее. Обмотал ботинок изолентой, чтобы крепче держалось, и пошел выступать. Я не смотрел, как выступили наши ребята – просто делал свою работу.

Напомним, что Алиев занимает второе место после короткой программы. Показав результат 91,33 балла. На первой строчке расположился испанец Хавьер Фернандес (103,82), третьим идет Денис Васильев из Латвии (85,11). Произвольную программу одиночники представят 19 января.