Полиция обещает вознаграждение за информацию о нападении на Тена

Полиция Алма-Аты обещает вознаграждение за информацию о нападении на фигуриста Дениса Тена, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов города. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался сегодня в возрасте 25 лет от ножевого ранения, полученного в драке с грабителями.

"ДВД Алматы устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. Всех, кому что-либо известно об этом преступлении, а также о лицах, совершивших его, полиция Алматы призывает незамедлительно сообщить об этом… Анонимность и вознаграждение гарантируются", - говорится в сообщении.