21:52 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Полиция обещает вознаграждение за информацию о нападении на Тена

Полиция Алма-Аты обещает вознаграждение за информацию о нападении на фигуриста Дениса Тена, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов города. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался сегодня в возрасте 25 лет от ножевого ранения, полученного в драке с грабителями.

"ДВД Алматы устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. Всех, кому что-либо известно об этом преступлении, а также о лицах, совершивших его, полиция Алматы призывает незамедлительно сообщить об этом… Анонимность и вознаграждение гарантируются", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация

https://tengrinews.kz/crime/politsiya-almatyi-obeschaet-voznagrajdenie-informatsiyu-349646/

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