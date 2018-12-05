Поклонники Алины Загитовой возмутились тем, что спортсменка полетела на финал Гран-При эконом-классом

Болельщики российской фигуристки Алины Загитовой оказались недовольны тем фактом, что их любимая спортсменка полетела на финал Гран-При в Ванкувер самолетом эконом-класса. Они оставляют негодующие комментарии под фото в Инстаграме, где Загитова запечатлена с ее хореографом Даниилом Гляйхенгаузом.

Финал Гран-При по фигурному катанию пройдет с 7 по 10 декабря в канадском Ванкувере. Россию на соревнованиях представят Алина Загитова, Елизавета Тухтамышева, Софья Самодурова, Станислава Константинова и Евгения Медведева.