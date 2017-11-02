Погорилая возобновила тренировки в преддверии этапа "Гран-при" в США

Россиянка Анна Погорилая возобновила тренировки перед шестым этапом серии "Гран-при" Skate America, который пройдет 24-26 ноября.

Погорилая из-за болей в спине пропустила контрольные прокаты сборной в Сочи, затем в середине октября по этой же причине прервала выступление на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Выступая на этапе серии "Гран-при" в канадской Реджайне в конце октября спортсменка показала второй результат в короткой программе, но в произвольной допустила несколько падений, став девятой. Погорилая отказалась от участия в показательных выступлениях, и снова из-за боли в спине.

- Сегодня Аня вышла на лед, провела тренировку, сделала прыжки. Боль пока отпустила. Продолжаем подготовку к этапу Гран-при в США, - цитирует ТАСС тренера спортсменки Анну Цареву.