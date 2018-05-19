Погорилая возмущена, что ее выступление вставили в клип Бузовой

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая выразила недовольство тем, что ее фрагмент ее выступления попал в новый клип бывшей жены футболиста Дмитрия Тарасова, певицы Ольги Бузовой. В клипе на песню "Чемпион" на 2:51 видно падение Погорилой.

"Всем доброго вечера! Мне пришло немало сообщений о том, что я попала в клип Бузовой, и также у меня спрашивали, давала ли я свое согласие на это. Отвечу всем сразу: я не знала о том, что меня вставили в новый клип, а самое неприятное, что меня не то чтобы не спросили, а взяли не самый удачный фрагмент из моих выступлений", - написала Погорилая в Инстаграме.

"Неприятный момент, разбираемся. В Америке сразу бы подали в суд", - добавила фигуристка в комментариях.