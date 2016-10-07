22:48 7 октября | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Погорилая стала третьей на Finlandia Trophy

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Анна Погорилая заняла третье место на традиционном турнире ISU серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо. Россиянка лидировала после короткой программы, в произвольной стала только третьей, уступив канадке Кэйтлин Осмонд и японке Мао Асаде. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала четвертой. Серафима Саханович, располагавшаяся после первого дня соревнований на 14-й строчке протокола, в произвольной программе показала пятый результат и заняла итоговое восьмое место.

Эспоо (Финляндия)

Турнир ISU серии "Челленджер" Finlandia Trophy

Женщины

Произвольная программа

1. Осмонд (Канада) – 122,54 балла

2. Асада (Япония) – 121,29

3. ПОГОРИЛАЯ – 113,30

4. ТУКТАМЫШЕВА – 102,60

5. САХАНОВИЧ (все – Россия) – 100,49

Итоговое положение

1. Осмонд – 187,27

2. Асада – 186,16

3. ПОГОРИЛАЯ – 182,80

4. ТУКТАМЫШЕВА – 165,59…

8. САХАНОВИЧ – 143,37

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