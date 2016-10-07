Погорилая стала третьей на Finlandia Trophy

Анна Погорилая заняла третье место на традиционном турнире ISU серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо. Россиянка лидировала после короткой программы, в произвольной стала только третьей, уступив канадке Кэйтлин Осмонд и японке Мао Асаде. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала четвертой. Серафима Саханович, располагавшаяся после первого дня соревнований на 14-й строчке протокола, в произвольной программе показала пятый результат и заняла итоговое восьмое место.
Эспоо (Финляндия)
Турнир ISU серии "Челленджер" Finlandia Trophy
Женщины
Произвольная программа
1. Осмонд (Канада) – 122,54 балла
2. Асада (Япония) – 121,29
3. ПОГОРИЛАЯ – 113,30
4. ТУКТАМЫШЕВА – 102,60
5. САХАНОВИЧ (все – Россия) – 100,49
Итоговое положение
1. Осмонд – 187,27
2. Асада – 186,16
3. ПОГОРИЛАЯ – 182,80
4. ТУКТАМЫШЕВА – 165,59…
8. САХАНОВИЧ – 143,37