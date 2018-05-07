17:57 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Погорилая - об уходе Медведевой: "Ого, я удивлена"

Российская фигуристка Анна Погорилая лаконично прокомментировала информацию об уходе Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. Сегодня двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады-2018 официально объявила об уходе от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

- Это уже точно? Ого, я удивлена, - цитирует "Р-Спорт" Погорилую.

Медведева объявила об уходе от Тутберидзе // 
Медведева продолжит выступать за Россию // 
Развод Медведевой и Тутберидзе. 10 главных вопросов по теме

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180507/1136559626.html

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