Погорилая - об уходе Медведевой: "Ого, я удивлена"

Российская фигуристка Анна Погорилая лаконично прокомментировала информацию об уходе Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. Сегодня двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады-2018 официально объявила об уходе от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.
- Это уже точно? Ого, я удивлена, - цитирует "Р-Спорт" Погорилую.
Медведева объявила об уходе от Тутберидзе //
Медведева продолжит выступать за Россию //
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180507/1136559626.html