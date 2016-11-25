Погорилая лидирует после короткой программы на "Гран-при" Японии

Российская фигуристка Анна Погорилая является лидером по итогам короткой программы на "Гран-при" Японии. Судьи оценили ее выступление 71,56 балла. Вторую строчку заняла ее соотечественница Мария Сотскова. Третьей стала японка Сатоко Мияхара.
Саппоро (Япония)
"Гран-при"
NHK Trophy
Женщины
Короткая программа
1. ПОГОРИЛАЯ (Россия) - 71,56
2. СОТСКОВА (Россия) - 69,96
3. Мияхара (Япония) - 64,20
4. Нагасу (США) - 63,49
5. Хигути (Япония) - 62,58
6. Мацуда (Япония) - 60,98
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1825_21_2/