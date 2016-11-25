11:56 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Погорилая лидирует после короткой программы на "Гран-при" Японии

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Российская фигуристка Анна Погорилая является лидером по итогам короткой программы на "Гран-при" Японии. Судьи оценили ее выступление 71,56 балла. Вторую строчку заняла ее соотечественница Мария Сотскова. Третьей стала японка Сатоко Мияхара.

Саппоро (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Женщины

Короткая программа

1. ПОГОРИЛАЯ (Россия) - 71,56

2. СОТСКОВА (Россия) - 69,96

3. Мияхара (Япония) - 64,20

4. Нагасу (США) - 63,49

5. Хигути (Япония) - 62,58

6. Мацуда (Япония) - 60,98

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1825_21_2/

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