Погорилая лидирует после короткой программы на "Гран-при" Японии

Российская фигуристка Анна Погорилая является лидером по итогам короткой программы на "Гран-при" Японии. Судьи оценили ее выступление 71,56 балла. Вторую строчку заняла ее соотечественница Мария Сотскова. Третьей стала японка Сатоко Мияхара.

Саппоро (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Женщины

Короткая программа

1. ПОГОРИЛАЯ (Россия) - 71,56

2. СОТСКОВА (Россия) - 69,96

3. Мияхара (Япония) - 64,20

4. Нагасу (США) - 63,49

5. Хигути (Япония) - 62,58

6. Мацуда (Япония) - 60,98