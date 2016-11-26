12:50 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Погорилая и Сотскова вышли в финал "Гран-при"

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Россиянка Анна Погорилая выиграла заключительный этап "Гран-при" в Саппоро. Второй стала японка Сатоко Мияхара, третьей – еще одна представительница России Мария Сотскова.

Отметим, что Погорилая и Сотскова вышли в финал "Гран-при". Ранее на турнир в Марселе (8-11 декабря) путевки завоевали еще две россиянки: Евгения Медведева и Елена Радионова. Кроме четырех россиянок в финале выступят канадка Кэтлин Осмонд и Мияхара.

Саппоро (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Женщины

Произвольная программа

1. ПОГОРИЛАЯ (Россия) – 139,30

2. Мияхара (Япония) – 133,80

3. СОТСКОВА (Россия) – 125,92

4. Хигути (Япония) – 122,81

5. Чен (США) – 119,69

6. Турсынбаева (Казахстан) – 119,45

Итог

1. ПОГОРИЛАЯ (Россия) – 210,86

2. Мияхара (Япония) – 198,00

3. СОТСКОВА (Россия) – 195,88

4. Хигути (Япония) – 185,39

5. Нагасу (США) – 180,33

6. Чен (США) – 178,45

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1825_200_1/

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