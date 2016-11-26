Россиянка Анна Погорилая выиграла заключительный этап "Гран-при" в Саппоро. Второй стала японка Сатоко Мияхара, третьей – еще одна представительница России Мария Сотскова.
Отметим, что Погорилая и Сотскова вышли в финал "Гран-при". Ранее на турнир в Марселе (8-11 декабря) путевки завоевали еще две россиянки: Евгения Медведева и Елена Радионова. Кроме четырех россиянок в финале выступят канадка Кэтлин Осмонд и Мияхара.
Саппоро (Япония)
"Гран-при"
NHK Trophy
Женщины
Произвольная программа
1. ПОГОРИЛАЯ (Россия) – 139,30
2. Мияхара (Япония) – 133,80
3. СОТСКОВА (Россия) – 125,92
4. Хигути (Япония) – 122,81
5. Чен (США) – 119,69
6. Турсынбаева (Казахстан) – 119,45
Итог
1. ПОГОРИЛАЯ (Россия) – 210,86
2. Мияхара (Япония) – 198,00
3. СОТСКОВА (Россия) – 195,88
4. Хигути (Япония) – 185,39
5. Нагасу (США) – 180,33
6. Чен (США) – 178,45
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1825_200_1/