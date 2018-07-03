Погорилая и Невский поженятся 14 июля

Призер чемпионата мира и трехкратный призер чемпионата Европы по женскому одиночному катанию Анна Погорилая выйдет замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского. Свадьба состоится 14 июля в Москве.

- Могу официально сообщить, что Андрей сделал мне предложение руки и сердца. Это приятное и неожиданное для меня событие состоялось в Париже на Эйфелевой башне. Я мечтала о предложении Андрея, с некоторых пор я почувствовала, что с ним разделю жизнь. Это тот человек, рядом с которым я чувствую себя уверенной. Свадьба состоится 14 июля в Москве, - цитирует "Р-Спорт" Погорилую. - Я хочу взять фамилию будущего мужа, но свою прежнюю желаю оставить в качестве спортивного псевдонима. Потому что все меня знают как Погорилую.

Погорилая завоевывала бронзу чемпионата мира-2016, бронзу чемпионатов Европы-2015 и 2016, серебро чемпионата Европы-2017 и бронзу финала "Гран-при"-2016.