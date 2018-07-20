Подозреваемый в убийстве Дениса Тена признал вину. Что известно на данный момент

По имеющейся информации, на спортсмена напали с ножом. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда фигурист настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Он потерял три литра крови. Дениса Тена доставили в больницу в тяжелом состоянии и экстренно отправили на операцию. Врачи боролись за его жизнь больше двух часов, но их усилия оказались тщетными.
Алексей Ягудин: "Надеюсь, что твари, напавшие на Тена, получат по полной"https://t.co/S7m1Uiqhr3 pic.twitter.com/zj2cQd101Z– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 19 июля 2018 г.
Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. На зимних Олимпийских играх 2014 года он завоевал бронзовую медаль. Ему было 25 лет. Личность убийц пока не установлена. Между тем, в интернете появилось видео с теми лицами, которые, возможно, совершили данное преступление. Оно было опубликовано телеканалом НТВ. Также в сети появилось видео с Теном, обедающим в ресторане незадолго до трагедии.
По мнению представителя Вооруженных сил Казахстана, который пожелал остаться неизвестным, убить призера Олимпиады в Сочи могли бывшие заключенные.
- Скорее всего, произошло следующее: эти парни наверняка имели хотя бы один срок, - цитирует эксперта Zakon.kz. - Дело в том, что в колониях опытные зэки знают, куда бить, чтобы человек 100% остался жить. Есть несколько областей в районе живота. Соответственно, они же представляют, где у жертвы наиболее слабые места для нанесения удара. Так что, если они отбывали наказание в тюрьме, то вполне могли обладать необходимыми навыками для нанесения смертельного ранения неподготовленному человеку.
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов констатировал, что причиной гибели спортсмена стала большая потеря крови вследствие ножевого ранения.
- Сегодня в 14.56 в Алма-Ате поступил вызов скорой помощи о том, что неизвестный мужчина на улице находится с ножевым ранением, через две минуты вызов был передан бригаде, через 10 минут приехала бригада. Там уже выяснилась личность пострадавшего, - цитирует министра Zakon.kz. - Через 11 минут Тен был доставлен в стационар местный, по пути было извещено, хирурги уже ждали карету скорой помощи. По пути были начаты мероприятия по оказанию помощи, поскольку был геморрагический шок и потеря крови. Сразу взяли его в реанимацию, на операцию, в течение двух часов пытались спасти, но не удалось, к сожалению. В 17.30 констатировали смерть. Причина – большая кровопотеря вследствие ножевого ранения.
Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров взял дело об убийстве фигуриста под свой личный контроль. Свои соболезнования родным и близким Тена выразил президент страны Нурсултан Назарбаев. По всему Казахстану люди почтили память прославленного спортсмена. К месту его гибели жители города несут цветы и свечи. Свои соболезнования выражают фигуристы и представители других спорта, а также простые болельщики.
Позднее был задержан один из подозреваемых в убийстве. Это Киясов Нуралы Даулетбекович 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. Он дал признательные показания.
- Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию, - цитирует Tengrinews.kz представителей МВД Казахстана. - Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания
Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/prizer-olimpiady-ten-umer-ot-nozhevogo-raneniya-zhutkaya-istoriya-v-kazahstane-1436748/