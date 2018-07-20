Подозреваемый в убийстве Дениса Тена признал свою вину. Фото

Установлены двое подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена, один из них задержан. Также стало известно, что задержанный признался в содеянном.

- Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию, - цитирует Tengrinews.kz представителей МВД Казахстана. - Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания

Сразу после нападения было начато расследование по статье 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"и части 2 статьи 192 "Разбой" Уголовного кодекса Казахстана. После того как стало известно, что фигурист скончался, статья 106 была переквалифицирована на часть 2 статьи 99 "Убийство". Расследование дела по убийству Дениса Тена взято на контроль генеральным прокурором страны Кайратом Кожамжаровым.

По имеющейся информации, на спортсмена напали с ножом. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда фигурист настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Он потерял три литра крови. Дениса Тена доставили в больницу в тяжелом состоянии и экстренно отправили на операцию. Врачи боролись за его жизнь больше двух часов, но их усилия оказались тщетными.

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане