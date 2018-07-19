Подозреваемые в убийстве призера Сочи-2014 Дениса Тена попали на видео

Сегодня, 19 июля, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года Денис Тен скончался в больнице от ножевых ранений. На 25-летнего представителя Казахстана напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Подозреваемые в убийстве Тена попали на видео, которое оказалось в распоряжении телеканала НТВ.

Подозреваемые в убийстве фигуриста Дениса Тена попали на видео pic.twitter.com/u0v34u91nk – НТВ (@ntvru) 19 июля 2018 г.

В сети появилось видео с призером Сочи-2014 Теном за 2 часа до трагедии

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане //

"Не могу произнести слово "был". Мир фигурного катания скорбит по Денису Тену