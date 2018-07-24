Подозреваемые по делу Дениса Тена передали полиции орудие убийства

Двое подозреваемых в убийстве брознового призера Олимпиады-2014 фигуриста Дениса Тена дали признательные показания, сообщается на сайте департамента внутренних дел Алма-Аты. Один из них отдал правоохранительным органам нож, которым, предположительно, был убит 25-летний спортсмен.
"Подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний показал место, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела", – говорится в сообщении ведомства.
Второй из подозреваемых, Нуралы Киясов, сообщил полиции, что именно ударил ножом Тена. Очевидцы уже провели опознание подозреваемых.
Тен был заслуженным мастером спорта Казахстана. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он завоевал серебро ЧМ-2013 и бронзу ЧМ-2015.
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http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/alm/alm_page/alm_news/71B738A5B5CA0DC4E053030F110AC7A9