Подозреваемые по делу Дениса Тена передали полиции орудие убийства

Двое подозреваемых в убийстве брознового призера Олимпиады-2014 фигуриста Дениса Тена дали признательные показания, сообщается на сайте департамента внутренних дел Алма-Аты. Один из них отдал правоохранительным органам нож, которым, предположительно, был убит 25-летний спортсмен.

"Подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний показал место, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела", – говорится в сообщении ведомства.

Второй из подозреваемых, Нуралы Киясов, сообщил полиции, что именно ударил ножом Тена. Очевидцы уже провели опознание подозреваемых.

Тен был заслуженным мастером спорта Казахстана. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он завоевал серебро ЧМ-2013 и бронзу ЧМ-2015.

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