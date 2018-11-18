Подарок Медведевой от японского друга. Очень милый

Двукратная чемпионка мира и двукратная обладательница серебряных наград Олимпийских игр Евгения Медведева в своем Инстаграме показала подарок от японского друга. Это леггинсы, которые помогают ей сохранять себя в хорошей физической форме.

- Получила эти леггинсы от японского друга, мне они очень нравятся! Они помогают моим ногам расслабиться и держат их в форме, - подписала пост Медведева.

Медведева стала третьей на этапе в США и теперь ей предстоит побороться за попадание в финал на шестом этапе "Гран-при" во Франции.