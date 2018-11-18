Подарок Медведевой от японского друга. Очень милый

Двукратная чемпионка мира и двукратная обладательница серебряных наград Олимпийских игр Евгения Медведева в своем Инстаграме показала подарок от японского друга. Это леггинсы, которые помогают ей сохранять себя в хорошей физической форме.
- Получила эти леггинсы от японского друга, мне они очень нравятся! Они помогают моим ногам расслабиться и держат их в форме, - подписала пост Медведева.
Медведева стала третьей на этапе в США и теперь ей предстоит побороться за попадание в финал на шестом этапе "Гран-при" во Франции.
I just got these OYASLIM leggings from a Japanese friend and I like it a lot! It helps my legs relax and keeps them in shape. @bitekilab_oyaslim #oyaslim #leggings #roomwear 日本の友人からこのオヤスリムのレギンスをもらいました！私はとってもこのレギンスが気に入っています！ 私の脚をリラックスさせてくれるし、すっきりキレイに維持してくれるんです。 @bitekilab_oyaslim #オヤスリム #レギンス #ルームウェア