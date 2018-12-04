Победители ЧМ-2019 по фигурному катанию у мужчин и женщин получат по 64 тысячи долларов

Стали известны призовые медалистам чемпионатов мира и Европы-2019.

Победители чемпионата мира-2019 по фигурному катанию в мужском и женском одиночном разряде получат по 64 тысячи долларов призовых, сообщает пресс-служба ISU. Серебряные призеры получат по 47 тысяч, бронзовые - по 33 тысячи.

Победители в состязаниях спортивных пар и танцах на льду получат по 90 тысяч долларов, серебряные медалисты - по 65 тысяч, бронзовые - 45.

Победители чемпионата Европы-2019 в одиночном катании получат по 21 тысяче долларов, серебряные призеры - по 16 тысяч, бронзовые - по 11. В парном катании призовые распределятся следующим образом: 30, 20 и 12 тысяч.

Чемпионат Европы пройдет в столице Белоруссии Минске с 21 по 27 января. ЧМ-2019 пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.