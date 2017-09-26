Плющенко рассказал, как уговорил Саханович не завершать карьеру

Двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко рассказал, что ему удалось переубедить 17-летнюю фигуристку Серафиму Саханович после проката в Новогорске. По его словам, у спортсменки хороший прыжковый потенциал.

Напомним, Саханович перешла в тренировочную группу Плющенко на прошлой неделе.

- Они с мамой приехали ко мне и сказали: "Мы хотим закончить". Я ответил Серафиме: давай посмотрим, как ты катаешься, - цитирует "Р-Спорт" Плющенко. - Она не тренировалась, но сразу сделала все тройные прыжки, очень достойно прокаталась, и я ей сказал: заканчивать тебе карьеру – это бред. Давай, если хочешь тренироваться – тренируйся. На следующий день она приехала в Новогорск, куда я вывез своих детей сменить обстановку перед соревнованиями. И Саханович откатала просто отлично. Я им с мамой и озвучил вновь: принимайте решение. Хотите – катайтесь. Разговор был таким.

Ей с ее данными в семнадцать лет заканчивать смешно! Как восстановим ее технику, будем учить четверной сальхов, тем более, как она говорит, его тренировала. И четверной тулуп также будем осваивать.

- Возможности есть?

- Конечно! Потенциал прыжков очень хороший у нее, и по всем остальным показателям ее нельзя списывать.