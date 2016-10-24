11:27 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Плющенко поблагодарил "Ледяных волков" после первого матча в НХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который провел свой первый матч в Ночной хоккейной лиге, поблагодарил игроков своей команды "Ледяные волки". В матче с участием Плющенко и бывшего футболиста "Спартака" и сборной России Александра Мостового "Ледяные волки" уступили "Динамике" со счетом 3:4.

- Вчера была первая игра в Ночной хоккейной лиге с моей новой командой "Ледяные волки", я благодарю свою команду за хорошую игру и настроение, не сдаваться и идти только к победе, - написал Плющенко в Instagram.

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