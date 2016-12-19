Плющенко не попал в расширенный состав сборной России на Игры-2018

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не вошел в расширенный состав сборной России на Олимпийские игры 2018 года, сообщает ТАСС. По словам руководителя управления содействия олимпийской подготовке Олимпийского комитета России Александра Грушина, расширенный список, состоящий из 690 человек, не является окончательным и еще будет подвергаться корректировке.

В апреле 2015 года Плющенко, последний раз принимавший участие в соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи, объявил о возобновлении карьеры. Однако в середине сентября из-за рецидива травмы спины спортсмен решил пропустить прошлый сезон. Плющенко отложил старт и в нынешнем сезоне, отметив, что "смотрит в сторону Олимпиады".

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.