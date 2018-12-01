Пламенная речь Татьяны Тарасовой о фигурном катании. Видео

Татьяна Тарасова в субботу получила премию "Голос спорта", учрежденную Российской ассоциацией комментаторов (РАСК), в номинации "Женский голос спорта". На церемонии вручения награды, которая проходила в Москве, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной, она отметила, что работает для популяризации фигурного катания среди молодежи.

- Хочу сказать, что комментатор - это то, чем я занималась в детстве, - заявила Тарасова во время вручения премии. - Я привыкла записывать все, что вижу, и комментировать. Я начала работать в 19 лет, стала каждый день записывать планы, тренировки, свои мысли. Когда я вернулась из США, то не могла найти здесь работу. Мое призвание - это тренерское дело, а меня никуда не брали.

Аня Дмитриева меня позвала и сказала: "ты что тут болтаешься?" Я ответила, что ищу работу. А она сказала: "давай приходи - будешь комментировать". Она меня взяла и учила. И все, что я стала делать потом, - это ее заслуга. Аня - необыкновенный человек, особенный.

Раньше я была готова комментировать фигурное катание бесплатно. Сейчас пришло новое поколение: на всех каналах показывают, наша молодежь катается, много знает и будет учиться. Она будет в ваших рядах. Для этого я работаю. Пока я нужна, буду работать. Мой папа сказал мне: "здравствуй, коллега" через пять олимпийских игр. Может быть, вы мне тоже когда-нибудь скажете: "здравствуй!"

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