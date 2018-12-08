Петр Гуменник: "Ожидал, что смогу выиграть медаль"

Россиянин Петр Гуменник​, ставший вторым в финале "Гран-при" среди юниоров, признался, что был уверен в завоевании медали. 16-летний спортсмен набрал 218,75 балла и уступил только 13-летнему канадцу Стефену Гоголеву (233,58 балла).

– Да, я ожидал, что смогу выиграть эту медаль, – приводит ТАСС слова Гуменника. – Однако мы все находимся на одном уровне. Здесь все являются конкурентами, ведь ты можешь с одинаковой степенью вероятности оказаться и на первом, и на шестом месте. Разумеется, любая медаль – это здорово, но, конечно, первое место – лучшее.

Гуменник – второй в финале "Гран-при" среди юниоров, выиграл 13-летний канадец