Первая совместная прогулка Загитовой и щенка Масару. Видео

В субботу, 26 мая, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова получила в подарок за победу на Играх в Пхенчхане щенка японской породы акита-ину. Позднее спортсменка совершила первую прогулку с новым другом.

Алина Загитова гуляет с щенком акита-ину, подаренном ей за победу на Олимпиаде pic.twitter.com/eEtEQfkPcp – Спорт-Экспресс (@sportexpress) 26 мая 2018 г.



Напомним, 16-летняя фигуристка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее. Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо сообщил, что организация подарит Загитовой щенка. Спортсменка сказала, что назовет свою собаку Масару, что в переводе с японского – победа.

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