20:44 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Первая совместная прогулка Загитовой и щенка Масару. Видео

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В субботу, 26 мая, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова получила в подарок за победу на Играх в Пхенчхане щенка японской породы акита-ину. Позднее спортсменка совершила первую прогулку с новым другом.  


Напомним, 16-летняя фигуристка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее. Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо сообщил, что организация подарит Загитовой щенка. Спортсменка сказала, что назовет свою собаку Масару, что в переводе с японского – победа.

Счастье есть! Загитова и Масару воссоединились в Москве

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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delacrua

красивая собака.

20:53

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