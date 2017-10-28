Перешедшая к Плющенко Саханович стала второй на турнире в Минске

Российская фигуристка Серафима Саханович, перешедшая в конце сентября тренироваться к Евгению Плющенко, заняла второе место на турнире серии "Челленджер" в Минске, информирует "Р-Спорт".

Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Саханович по итогам короткой и произвольной программ набрала 174,49 балла, уступив лишь представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой (187,57). Замкнула тройку сильнейших Ан Со Хюн из Южной Кореи (169,22).

Еще одна россиянка Анастасия Грачева стала четвертой (162,59).