Перешедшая к Плющенко Саханович стала второй на турнире в Минске

Российская фигуристка Серафима Саханович, перешедшая в конце сентября тренироваться к Евгению Плющенко, заняла второе место на турнире серии "Челленджер" в Минске, информирует "Р-Спорт".
Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Саханович по итогам короткой и произвольной программ набрала 174,49 балла, уступив лишь представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой (187,57). Замкнула тройку сильнейших Ан Со Хюн из Южной Кореи (169,22).
Еще одна россиянка Анастасия Грачева стала четвертой (162,59).
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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20171028/1127882921.html