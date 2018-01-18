Павел Колобков: "Успех спортивных пар придаст дополнительные силы другим российским фигуристам"

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал успешное выступление российских спортивных пар на чемпионате Европы, который проходит в Москве.



Первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, второе – Ксения Столбова и Федор Климов, третье – Наталья Забияко и Александр Энберт.



– Наши пары повторили успех 2015 года, заняв три первых места, – отметил Колобков. – Я поздравляю и спортсменов, и тренеров во главе с Ниной Мозер. Рад, что Женя Тарасова и Володя Морозов защитили свой титул чемпионов Европы. Выложились, выступили на высочайшем уровне и выиграли турнир, хотя после короткой программы были пятыми. Ксения Столбова и Федор Климов, несмотря на сложный сезон, показали яркие и сложнейшие программы.



– И первая, пусть бронзовая, но ценная медаль чемпионата Европы для Натальи Забияко и Александра Энберта. Они показали фактически безупречное катание. Уверен , что успех россиян в соревнованиях спортивных пар придаст дополнительных сил другим нашим спортсменам, которые продолжают бороться за медали домашнего чемпионата Европы. (Илья АНДРЕЕВ)