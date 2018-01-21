Павел Колобков: "Успех на чемпионате Европы станет стимулом на дальнейших стартах в сезоне"

Министр спорта России Павел Колобков поздравил 15-летнюю Алину Загитову с победой на чемпионате Европы. Также он отметил выступление Евгении Медведевой, которая стала второй.

– Конечно, в первую очередь поздравляю Алину Загитову с золотой наградой, – приводит пресс-служба Минспорта России Колобкова. – Фантастическое выступление, очень выразительное! Сильно порадовало яркое возвращение Евгении Медведевой после серьезной травмы. Ее серебряная медаль равнозначна "золоту". Настолько эмоциональной и уверенной была ее произвольная программа! Несмотря обе девочки тренируются у Этери Тутберидзе, они совсем разные.

Поздравляю Катю Боброву и Диму Соловьева с "серебром" среди танцевальных пар. Они показали красивую, трогательную историю и заодно установили личный рекорд – лучший результат на международных соревнованиях в карьере. Такой же личный рекорд установила пара Степанова – Букин, завоевавшая бронзовую награду. Их катание в этот вечер было безупречным.

На Чемпионате Европы российские фигуристы выиграли девять из 12 возможных медалей. Это закономерный успех. Уверен, это станет стимулом для ребят на дальнейших стартах в сезоне.