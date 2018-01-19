Павел Колобков: "Дебют Алиева на чемпионате Европы удался"

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что дебют 18-летнего Дмитрия Алиева на чемпионате Европы несомненно удался. Россиянин завоевал серебряную медаль.

- Очень рад за Дмитрия Алиева. Его дебют на чемпионате Европы несомненно удался, - цитирует ТАСС Колобкова. - От всей души поздравляю Диму и его тренерский штаб во главе с Евгением Рукавицыным с серебряной наградой.

Сожалею, что другому воспитаннику петербургской школы - Михаилу Коляде, завоевавшему бронзу, не удалось выполнить все задуманное. Уверен, что к следующему важному старту Валентина Чеботарева подведет Михаила в абсолютной готовности. Отмечу еще дебют на чемпионате Европы Александра Самарина, которому удалось с девятого места в короткой программе в итоге подняться на шестое. И, конечно, хочу пожелать успеха нашим девушкам и танцевальным парам, которые разыграют награды домашнего чемпионата Европы в субботу.