16:35 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Патрик Чан: "Делить лед с Денисом Теном было большой честью для меня"

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан отреагировал на трагическую смерть фигуриста из Казахстана Дениса Тена.

– Я благодарен за то, что делил лед с Денисом Теном. Это было большой честью для меня. Один из самых прекрасных фигуристов, украшавших наш спорт. В эти невообразимо сложные времена мои мысли с его семьей. Мне повезло, что у меня есть воспоминания о Денисе Тене, которые я буду ценить всю жизнь, - написал Чан в своем Твиттере.

 

Тен получил ножевое ранение от неизвестных, пытавшихся снять зеркала с его машины, и скончался в больнице от потери крови.

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