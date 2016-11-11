Пара Ильиных/Жиганшин - вторая после короткого танца на "Гран-при Франции"

Россияне Елена Ильиных и Руслан Жиганшин занимают второе место после короткой программы в соревновании танцевальных пар на "Гран-при Франции". Выступление фигуристов судьи оценили в 68,72 балла.

Лидером после короткого танца является французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (78,26). Третье место занимают представители США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (66,77).

Париж (Франция)

"Гран-при"



Trophee de France

Танцы

Короткий танец

1. Пападакис/Сизерон (Франция) – 78,26

2. ИЛЬИНЫХ/ЖИГАНШИН (Россия) – 68,72

3. Хаббелл/Донохью (США) – 66,77

4. Джиллз/Пуарье (Канада) – 64,74

5. Тобиас/Ткаченко (Израиль) – 63,70

6. Лорьо/Ле Гак (Франция) – 57,37