Пара Ильиных/Жиганшин - вторая после короткого танца на "Гран-при Франции"

Россияне Елена Ильиных и Руслан Жиганшин занимают второе место после короткой программы в соревновании танцевальных пар на "Гран-при Франции". Выступление фигуристов судьи оценили в 68,72 балла.
Лидером после короткого танца является французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (78,26). Третье место занимают представители США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (66,77).
Париж (Франция)
"Гран-при"
Trophee de France
Танцы
Короткий танец
1. Пападакис/Сизерон (Франция) – 78,26
2. ИЛЬИНЫХ/ЖИГАНШИН (Россия) – 68,72
3. Хаббелл/Донохью (США) – 66,77
4. Джиллз/Пуарье (Канада) – 64,74
5. Тобиас/Ткаченко (Израиль) – 63,70
6. Лорьо/Ле Гак (Франция) – 57,37
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1823_19_2/