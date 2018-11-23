Пападакис/Сизерон – первые, Синицина/Кацалапов – вторые после ритм-танца в Гренобле

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на этапе "Гран-при" во Франции. Второе место занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Гренобль (Франция)

"Гран-при"

Internationaux de France

Танцы

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 84,13

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 77,91

3. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) – 74,25

4. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 69,85

5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 68,16

6. Рэйчел Парсонс/Майкл Парсонс (США) – 68,14

8. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 63,64