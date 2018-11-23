Пападакис/Сизерон – первые, Синицина/Кацалапов – вторые после ритм-танца в Гренобле

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на этапе "Гран-при" во Франции. Второе место занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Гренобль (Франция)
"Гран-при"
Internationaux de France
Танцы
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 84,13
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 77,91
3. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) – 74,25
4. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 69,85
5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 68,16
6. Рэйчел Парсонс/Майкл Парсонс (США) – 68,14
8. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 63,64
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/
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