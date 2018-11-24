Пападакис и Сизерон выиграли этап "Гран-при" в Гренобле, Синицина и Кацалапов - вторые

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли состязания танцевальных пар на заключительном этапе "Гран-при" в Гренобле. Второе место заняли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Тройку лидеров замкнули Пайпер Джиллз и Поль Пуарье из Канады.

Гренобль (Франция)

"Гран-при"

Internationaux de France

Танцы

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 132,65

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 122,47

3. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) - 114,49

4. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) - 111,62

5. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) - 105,70

6. Рэйчел Парсонс/Майкл Парсонс (США) - 103,03

7. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) - 99,54

Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 216,78

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 200,38

3. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) - 188,74

4. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) - 181,47

5. Рэйчел Парсонс/Майкл Парсонс (США) - 171,17

6. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) - 170,64...

8. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) - 163,18