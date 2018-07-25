15:53 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Паненкова покинула сборы группы Тутберидзе

Даниил Глейхенгауз, тренер группы Этери Тутберидзе, рассказал как фигуристка Дарья Паненкова покинула предсезонные сборы.

 
Анастасия ТАРАКАНОВА.От Тутберидзе ушла третья фигуристка подряд. Естественный отбор или массовое бегство?

Ранее из группы Тутберидзе уже ушли: двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, победительница финала юниорского "Гран-при"-2015/16 Полина Цурская и бронзовый призер финала юниорского "Гран-при" прошлого сезона 14-летняя Анастасия Тараканова.

Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку, – приводит "РИА Новости" слова Глейхенгауза. – Ей так же при всех было сказано Этери Георгиевной (Тутберидзе), что или она выходит на лед, или покидает сборы. Примечательно, что в этот день присутствовала ее мама. Они предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем.

15-летняя Паненкова тренировалась в московском Центре спорта и образования "Самбо-70" под руководством Тутберидзе с 2016 года, в сезоне-2017/18 она пробилась в финал юниорского "Гран-при", где заняла 5-е место, стала третьей в финале Кубка России среди взрослых, а также заняла 8-е место на взрослом чемпионате России.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180725/1139722094.html​

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