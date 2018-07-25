Паненкова покинула сборы группы Тутберидзе

Даниил Глейхенгауз, тренер группы Этери Тутберидзе, рассказал как фигуристка Дарья Паненкова покинула предсезонные сборы.

Ранее из группы Тутберидзе уже ушли: двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, победительница финала юниорского "Гран-при"-2015/16 Полина Цурская и бронзовый призер финала юниорского "Гран-при" прошлого сезона 14-летняя Анастасия Тараканова.

– Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку, – приводит "РИА Новости" слова Глейхенгауза. – Ей так же при всех было сказано Этери Георгиевной (Тутберидзе), что или она выходит на лед, или покидает сборы. Примечательно, что в этот день присутствовала ее мама. Они предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем.

15-летняя Паненкова тренировалась в московском Центре спорта и образования "Самбо-70" под руководством Тутберидзе с 2016 года, в сезоне-2017/18 она пробилась в финал юниорского "Гран-при", где заняла 5-е место, стала третьей в финале Кубка России среди взрослых, а также заняла 8-е место на взрослом чемпионате России.

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