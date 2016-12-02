От Забияко и Энберт не ждут медалей в финале "Гран-при"

Тренер спортивной пары Наталья Забияко и Александр Энберт Нина Мозер отметила, что перед спортсменами не стоят медальные планы на финал "Гран-при". Забияко и Энберт заменят немцев Алену Савченко и Бруно Массо.

– Мы были готовы к тому, что Савченко и Массо снимутся, потому что у нас была информация о травме Алены, – сказала Мозер. – Для Забияко и Энберта в соревновательном плане это мало что меняет, поскольку в эти же сроки они должны были выступить на этапе "Челленджера" в Хорватии, поэтому к старту они готовы. Медальных задач на этот турнир мы не ставим, это их дебют в финале "Гран-при". В технической программе все оставим по-прежнему, будем делать тройной сальхов.