Орсер встречался с Медведевой и ее мамой 22 апреля в Сеуле

Канадский тренер Брайан Орсер договорился о сотрудничестве с россиянкой Евгенией Медведевой в середине апреля. Как сообщает icenetwork со ссылкой на самого специалиста, он встретился с фигуристкой и ее мамой 22 апреля в отеле "Мэйфилд" в Сеуле.

Медведева сегодня объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе, с которой сотрудничала 11 лет, к Брайану Орсеру. Тренироваться она будет в Канаде, но менять гражданство не собирается.

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