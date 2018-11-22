Орсер рассказал о состоянии Медведевой

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что его подопечная находится в отличной форме. Он также добавил, что 19-летняя спортсменка будет исполнять каскад из акселя в два с половиной оборота и тройного риттбергера на этапе "Гран-при" во Франции.

- Женя в великолепном состоянии, - сказал Орсер в интервью РИА Новости. - Я рад тому, что она упорно работает и набрала хорошие кондиции. На этих соревнованиях мы изменим контент программы, в произвольной она будет исполнять каскад двойной аксель - тройной риттбергер.

Напомним, в текущем сезоне Медведева заняла третье место на Skate Canada.

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