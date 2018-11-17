Оргкомитет "Гран-при России": Тарасова и Морозов не отказывались от участия в произвольной программе

Как рассказали корреспонденту "СЭ" представители оргкомитета "Гран-при России" по фигурному катанию, на данный момент никто из спортсменов от соревнований в субботу не отказывался. Таким образом, Евгения Тарасова и Владимир Морозов должны выйти на старт в произвольной программе пар. Согласно расписанию, лучшая российская пара будет выступать в 18:32, выход на разминку – в 18:09.

Евгения Тарасова повредила челюсть после столкновения на тренировке с другим российским фигуристом Александром Коровиным. Ее госпитализировали, на подбородок наложили несколько швов. (Дмитрий Лунев)