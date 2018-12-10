Олимпийский чемпион Федор Климов приступил к тренерской работе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Федор Климов приступил к работе тренером, сообщает ТАСС со ссылкой на преиздента ФФККР Александра Горшкова. Климов, выступавший в состязаниях спортивных пар с Ксенией Столбовой, объявил о завершении карьеры в сентябре этого года.

- Он начал работать тренером. Будет тренировать молодых ребят, - сказал Горшков.

Объявив об окончании спортивной карьеры, Климов отметил, что намерен попробовать свои силы в проектах своего тренера Нины Мозер.