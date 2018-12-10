16:41 | Фигурное катание

Олимпийский чемпион Федор Климов приступил к тренерской работе

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Федор Климов приступил к работе тренером, сообщает ТАСС со ссылкой на преиздента ФФККР Александра Горшкова. Климов, выступавший в состязаниях спортивных пар с Ксенией Столбовой, объявил о завершении карьеры в сентябре этого года. 

- Он начал работать тренером. Будет тренировать молодых ребят, - сказал Горшков.

Объявив об окончании спортивной карьеры, Климов отметил, что намерен попробовать свои силы в проектах своего тренера Нины Мозер.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5893692

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