17:51 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Олег Васильев: "Вера Базарова решила завершить карьеру"

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Тренер Веры Базаровой и Андрея Депутатова Олег Васильев сообщил, что фигуристка решила завершить карьеру. Сегодня стало известно о том, что дуэт распался.

– Вера написала заявление в федерацию, что заканчивает активные занятия спортом и расстается с федерацией, – приводит "Р-Спорт" слова Васильева. – Это можно трактовать как окончание карьеры. Вера – взрослый человек, если она не справляется с тем объемом нагрузок, которые сегодня необходимы для профессиональной карьеры, значит, это ее решение, основанное на чем-то, что ей одной известно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161117/1112354148.html

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