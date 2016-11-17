Олег Васильев: "Вера Базарова решила завершить карьеру"

Тренер Веры Базаровой и Андрея Депутатова Олег Васильев сообщил, что фигуристка решила завершить карьеру. Сегодня стало известно о том, что дуэт распался.

– Вера написала заявление в федерацию, что заканчивает активные занятия спортом и расстается с федерацией, – приводит "Р-Спорт" слова Васильева. – Это можно трактовать как окончание карьеры. Вера – взрослый человек, если она не справляется с тем объемом нагрузок, которые сегодня необходимы для профессиональной карьеры, значит, это ее решение, основанное на чем-то, что ей одной известно.