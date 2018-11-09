Олег Васильев: "Туктамышева выступила хорошо, но всегда можно откататься лучше"

Советский фигурист, трехкратный чемпион Европы и мира, олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе "Гран-при" в Японии. Россиянка набрала 76,17 балла и занимает первое место, на 0,09 опережая хозяйку льда Сатоко Мияхару.

– Лиза очень хорошо выступила, но всегда можно откататься лучше, – сказал Васильев. – Сейчас Туктамышева показывает прекрасную технику и форму. Сегодня выполнила замечательный тройной аксель, продемонстрировала замечательную программу. На сегодняшний день ее выступление близко к стопроцентному.

– Это ее максимум?

– Всем всегда есть куда расти и оттачивать разные элементы. Думаю, что профессор Мишин (Алексей Мишин, тренер Туктамышевой. – Прим. "СЭ") тоже найдет то, что поможет улучшить программу Елизаветы.

– Есть объяснение, тому, как ей удалось перезапустить карьеру?

– Давайте не будем клеить ярлыки. Очень рад за Лизу, что она снова на коне, что показывает замечательное катание. Надо просто порадоваться за нее. (Арман Мкртчян)