Олег Васильев: "Перед произвольной программой место Медведевой не имеет никакого значения"

Олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев в интервью "СЭ" отметил, что итоговый результат Евгении Медведевой на этапе "Гран-при" в Гренобле зависит от произвольной программы. Россиянка заняла третье место в короткой программе с результатом 67,55. Лидируют японки Рика Кихира (67,64) и Маи Михара (67,95).

– Какое впечатление осталось от проката Медведевой?

– Все наши девочки катали несколько нервно. Было очень много ошибок. Никто не избежал помарок. Чистых прокатов практически не было. У кого-то были мелкие, у кого-то серьезные ошибки. Женя их тоже не избежала. Это объяснимо. Все-таки последний этап "Гран-при". На нем решается, кто попадет в финал. Поэтому волнение было высоким. Мелкие ошибки объяснимы и допустимы.

– На кону путевка в финал и эти ошибки могут многое решить не в пользу Медведевой.

– Ну, слушайте, у Жени практически те же баллы, что и японок, занимающих первое и второе место. Первые три позиции разделяет менее одного балла. Здесь не важно, кто на каком месте. Перед произвольной программой это не имеет никакого значения. Может быть даже наоборот, Жене будет удобнее атаковать из-за спины, с третьего места, чем будучи первой, волноваться и удерживать свою позицию. С чисто психологической точки зрения это место более выгодно. То, что были допущены мелкие ошибки, это не такая большая проблема. (Арман Мкртчян)

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