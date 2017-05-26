Олег Васильев: "Думаю, Проклова завершит карьеру"

Тренер российской фигуристки Александры Прокловой Олег Васильев сообщил, что его подопечной оказалось слишком сложно адаптироваться к парному катанию. По его словам, вероятно, спортсменка будет вынуждена завершить карьеру. Ранее предполагалось, что Проклова будет выступать в паре с Андреем Депутатом, но весной спортсменка приступила к реабилитации после травмы спины.

– После долгих проб, к сожалению, выяснилось, что парное катание для Саши оказалось намного сложнее, чем, видимо, предполагала она сама, – цитирует Р-Спорт Васильева. – Реальность парного катания оказалась другой, поэтому проект „Проклова/Депутат“ после 2-3 месяцев попыток создать полноценный дуэт прекратился. Завершит ли Проклова карьеру? Думаю, что да. Её последний шанс был в парном катании. В одиночном понятно, что на перспективы рассчитывать трудно. Но и в парном она не смогла справиться с необходимыми базовыми вещами.

У Прокловой проявились старые травмы после даже минимальных нагрузок, которые были даны паре. Слабые голеностопы, спина, которая была запущена в одиночном катании, дали о себе знать, одна проблема стала возникать за другой. Я и Андрей очень благодарны Саше за то, что она приложила максимум усилий, работала на максимуме тех возможностей, которые только у неё были, она хотела реализоваться в новом для себя виде. Она действительно старалась, приезжала в Питер, жила здесь у знакомых. Включилась в работу она очень активно, но мы сожалеем, что проект не имел последствий.