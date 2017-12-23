Олег Васильев: "Борьба между Сотсковой и Цурской еще не закончена"

Заслуженный тренер России Олег Васильев отметил, что борьба за серебро на чемпионате России еще не окончена. Первое место после произвольной программы занимает Алина Загитова (78,15 балла), второе - Мария Сотскова (76,39), третье - Полина Цурская (75,33).

- Понятно, что Алина выглядит и технически, и по катанию, и по программам лучше, чем ее соперницы, - приводит "Р-Спорт" слова Васильева. - Но Цурскую и Сотскову я бы поставил ближе. При более-менее одинаковом техническом наборе качество исполнения элементов у этих девочек немножко разное. Не все для меня так однозначно и понятно. Может быть, судьям понятно, а мне пока нет, кто будет вторым, а кто третьим.