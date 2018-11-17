Олег Овсянников – о падении Тарасовой на тренировке: "Если нет сотрясения – все будет в порядке"

Серебряный призер 1998 года в танцах на льду Олег Овсянников прокомментировал госпитализацию российской фигуристки Евгении Тарасовой, выступающей в паре с Владимиром Морозовым, после падения на тренировке на этапе "Гран-при" в Москве. Евгения столкнулась с соотечественником Александром Коровиным, в результате падения ударилась челюстью об лед и досрочно завершила занятие. Тренер Тарасовой и Морозова Нина Мозер сообщила, что фигуристку отправили в больницу для наложения швов. Гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган заявил, что пара Тарасова-Морозов выступит в произвольной программе, которая начнется в 17.30 по Москве.

– Такие травмы часто случаются, если у Жени нет сотрясения – врачи проведут необходимые действия и все будет в порядке, – сказал Овсянников.

Напомним, Тарасова и Морозов лидируют по итогам короткой программы, набрав 78,47 балла и установив мировой рекорд. (Иван Торопцев)