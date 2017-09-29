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Олег Макаров: "У Белоусовой диагностировали рак года полтора назад"


Людмила БЕЛОУСОВА и Олег ПРОТОПОПОВ.

Бронзовый призер Олимпиады-1984 Олег Макаров рассказал, что двукратная чемпионка Игр Людмила Белоусова последние годы болела раком. Сегодня в СМИ появилась информация о смерти 81-летней спортсменки. 

- У нее был рак, что случилось года полтора назад, - цитирует "Р-Спорт" Макарова. - И они уехали жить в Швейцарию… И вроде бы у них все налаживалось, в августе они хорошо выглядели… Но о причинах я не могу говорить, потому что мне только сообщили утром по американскому времени.

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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20170929/1126480518.html

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