Олег Макаров: "У Белоусовой диагностировали рак года полтора назад"

Бронзовый призер Олимпиады-1984 Олег Макаров рассказал, что двукратная чемпионка Игр Людмила Белоусова последние годы болела раком. Сегодня в СМИ появилась информация о смерти 81-летней спортсменки.

- У нее был рак, что случилось года полтора назад, - цитирует "Р-Спорт" Макарова. - И они уехали жить в Швейцарию… И вроде бы у них все налаживалось, в августе они хорошо выглядели… Но о причинах я не могу говорить, потому что мне только сообщили утром по американскому времени.