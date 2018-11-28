Оксана Казакова: "Шарапова попадалась на допинге, но на нее не набрасываются, как на Медведеву"

Олимпийская чемпионка 1998 года по фигурному катанию Оксана Казакова поддержала россиянку Евгению Медведеву, которая показывает неудачные результаты после смены тренера. Напомним, Медведева покинула группу Этери Тутберидзе и стала работать с канадцем Брайаном Орсером.

– Считаю, что про Женю сказано очень много необоснованного негатива. На нее набросились, а я просто хочу пожелать удачи в спортивной карьере, – цитирует Казакову "Спорт день за днем". - Очень многие наши хоккеисты играют в НХЛ. Много спортсменов тренируется в других странах. Возьмите теннисистку Марию Шарапову. Она проигрывала на крупных турнирах, попадалась на допинге, но на нее почему-то так не набрасываются. Медведева выступает за нашу страну. Она представляет флаг России. Наоборот, своих надо поддерживать.

Надо надеть коньки и пройти ее путь, а потом судить Женю. Хорошо, что в женском катании сейчас есть такая конкуренция. Такая же история раньше была у Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Я думаю, что у Загитовой и Медведевой нет какой-то ненависти друг к другу. Просто здоровая конкуренция, на которой каждая из них хочет расти и учиться чему-то новому.

Не думаю, что у человека, который занял второе место на Олимпийских играх, есть какая-то неуверенность. Очень тяжело психологически, когда от тебя ждут чего-то особенного при смене тренера и страны для тренировок. Все имеют право на ошибку. Женя – тоже человек. Да, она ошиблась. Но ей сейчас тяжелее, чем Загитовой и Туктамышевой.

С Жени почему-то совершенно другой спрос. Дайте ей время, чтобы обосноваться и привыкнуть к другому тренеру. Думаю, что она осталась в фигурном катании, чтобы выиграть Олимпиаду. Для этого у нее есть четыре года.